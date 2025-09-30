أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى فعاليات القوافل الثقافية خلال العام الدراسي الجديد بمدارس القليوبية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي وبناء شخصية الطفل المصري عبر أنشطة متنوعة تجمع بين التثقيف والإبداع، وتستمر الفعاليات حتى غدا الأربعاء.

وفي مدرسة الشهيد أسامة نصار بقها، قدمت محاضرة بعنوان "الثقافة ودورها في تقدم المجتمع" ألقاها أيمن سمير محمدي مدير بيت ثقافة قها، تناول خلالها أهمية الثقافة في تشكيل وعي الأجيال الجديدة وتنمية القيم الإيجابية وبناء المجتمع. أعقبها ورشة فنية لعمل لوحات بالخيوط، تلتها ورشة حكي للطلاب واختتمت بفقرة الرسم على الوجه.

كما نظم بيت ثقافة قها محاضرة بعنوان "حث الشباب على الانتماء وحب الوطن" بالمعهد الديني للفتيات بقها، ألقاها الشيخ أحمد محمد حسن، حيث أكد على أهمية تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الشباب ودورهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل.

وفي مدرسة مجمع سنديون للتعليم الأساسي، أقام بيت ثقافة سنديون محاضرة تثقيفية حول "الأهرامات في مصر القديمة"، تحدث خلالها د. عزت شريف كبير مفتشي وزارة الآثار سابقا، عن تاريخ الأهرامات وعددها، مستعرضا إنجازات حكام مصر القديمة وبعض أسرار الحضارة المصرية التي مازالت محل بحث حتى الآن.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الطلاب لتعزيز المعرفة وإثراء النقاش الثقافي.

واستقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية مجموعة من الطلاب للمشاركة في محاضرة بعنوان "العمارة الدينية في العصور الإسلامية"، قدمتها نجوى إبراهيم ونيفين سعيد من إدارة الوعي الأثري، حيث استعرضتا تنوع الطرز المعمارية للمساجد والمدارس والأضرحة وأهميتها الدينية والثقافية، مع إبراز القيم الجمالية التي جعلت العمارة الإسلامية علامة بارزة في التاريخ الإنساني، أعقبها نقاش مفتوح مع الحضور.

وفي إطار أنشطة فرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد. نظم بيت ثقافة شبين القناطر ورشة رسم للأطفال بمدرسة العهد الجديد تحت عنوان "ترشيد المياه"، حيث نفذ المشاركون لوحة توعوية تجسد شعار قطرة ماء = حياة. كما أقام نادي المرأة بقصر ثقافة بنها ورشة لتفصيل الملابس، قدمتها المدربة نادية الجوهري.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرع ثقافة القليوبية، وتستهدف توسيع دائرة التثقيف والإبداع بين طلاب المدارس، وتنمية وعيهم بتاريخهم وتراثهم وقضايا مجتمعهم.

