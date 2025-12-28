مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر يقدم 8900 خدمة طبية خلال 2025

أعلنت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان الدكتورة مها أحمد إبراهيم، عن قيام مركز طب الأسنان التخصصي بمنطقة زهراء مدينة نصر، بتقديم نحو 8900 خدمة طبية خلال الفترة من مايو حتى نوفمبر 2025.

مؤكدة أن ذلك يعكس حجم الإقبال المتزايد وثقة المواطنين في مستوى الخدمة، حيث شهدت معدلات التردد ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد المترددين 1100 في مايو، و1090 في يونيو، و1456 في يوليو، و1351 في أغسطس، و1416 في سبتمبر، و1072 في أكتوبر، و1366 في نوفمبر.

وأوضحت أن المركز استحدث مجموعة من الخدمات التخصصية المتقدمة، من بينها زراعة الأسنان، وتقويم وتجميل الأسنان، والتركيبات الثابتة الفورية باستخدام تقنية CAD-CAM، بالإضافة إلى علاج الابتسامة اللثوية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في مجال طب الأسنان.

كما أولى المركز اهتمامًا بالأنشطة المجتمعية، حيث نظم عددًا من القوافل العلاجية، شملت الكشف على 85 حالة بنادي Platinum، و110 حالات بنادي PetroSport، و70 حالة بدار السندس للأيتام، إلى جانب تنظيم يوم توعوي للأطفال تضمن كشوفًا طبية وجلسات فلورايد لـ60 طفلًا.

وأكد الدكتور عبد الرحمن سلامة، مدير مركز الأسنان التخصصي، أن المركز استقبل وفدًا من أطباء الأسنان المصريين المقيمين بالولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام، قدموا خلالها خدمات علاجية مجانية لـ120 مترددًا، إلى جانب عقد محاضرات تدريبية شارك فيها أعضاء هيئة تدريس من كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأضاف أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة عين شمس، لتقديم خدمات علاجية متكاملة من خلال أعضاء هيئة التدريس,.

ولفت إلى استمرار دعم وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة خدمات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمواطنين.

ويقدم مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر جميع خدمات طب الفم والأسنان باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، ويضم المركز 13 غرفة أسنان مجهزة بالكامل و25 كرسيًا طبيًا، إلى جانب أجهزة أشعة متطورة تشمل الأشعة المقطعية والأشعة البانورامية.

كما يحتوي المركز على معامل متخصصة لإعداد التركيبات الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى معمل خاص بتقويم الأسنان، ما يتيح تقديم خدمات طبية متكاملة ومتقدمة لجميع الفئات العمرية.

ويستقبل المركز المرضى يوميًا من السبت إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، مع تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل علاج العصب، والعلاج التحفظي، وعلاج أسنان الأطفال، وزراعة الأسنان، وتقويم الأسنان، وعلاج الأسنان بالليزر، وجراحة الفم والأسنان، إضافة إلى التركيبات الثابتة والمتحركة.

ويُعد المركز أول مركز أسنان تخصصي يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بخدمات طب الفم والأسنان وتوسيع نطاق الاستفادة منها للمواطنين، ويأتي افتتاح المركز في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجال طب الأسنان، ومواكبة أحدث التطورات الطبية والتكنولوجية لضمان رعاية صحية متكاملة وآمنة.

