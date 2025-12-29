أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس النقابة الفرعية بقنا بيانًا رسميًا.

وأوضحت النقابة في البيان أنه تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الصادر في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، تقرر تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ومجلس نقابة قنا الفرعية.

وتم اختيار الدكتور ناجي سلام رئيسًا للجنة، وعضوية كل من: الدكتور عبدالعزيز الجوهري، والدكتور أيمن حلمي، والدكتور محمد الشاطبي، والدكتورة إيمان ماهر.

وأكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لمباشرة مهامها القانونية، والتي تشمل فحص وتدقيق ملفات الترشح، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية، إلى جانب دراسة الطعون والتظلمات وطلبات التنازل، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي، تمهيدًا لإعداد وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

وأشارت اللجنة أنه في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، استعانت بمستشارين من مجلس الدولة والنيابة الإدارية، لضمان الحيادية الكاملة وسلامة الرأي القانوني في جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ودعت اللجنة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة في اللجنة المشرفة على الانتخابات فقط، وعدم الالتفات إلى أي أخبار أو معلومات متداولة من مصادر غير معتمدة.

واختتم البيان، بالتأكيد على أن اللجنة ستعرض تقريرًا شاملًا حول مجمل أعمالها خلال الفترة الماضية، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 ديسمبر 2025.

