4 ظواهر جوية مسيطرة خلال الساعات المقبلة.. تعرف عليها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد 4 ظواهر جوية والتي جاءت كالتالي:-

- شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

- اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 30 إلى 50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.