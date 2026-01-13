2 مليون جنيه تأمين مؤقت.. تفاصيل وقيمة مزاد تفكيك كوبري السيدة عائشة

تعقد محافظة القاهرة، جلسة مزاد يوم الأحد الموافق 2026/1/18 بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك لإجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبري السيدة عائشة بحي الخليفة الخليفة.

يأتي ذلك في إطار أعمال إعادة تخطيط وتوسعة وتطوير ميدان السيدة عائشة.

ويبلغ مبلغ التأمين المؤقت لدخول المزاد 2 مليون جنيه، فيما يتم شراء كراسة الشروط بـ5000 جنيه.

وتطلب كراسة الشروط بها كافة التفاصيل من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة عابدين - القاهرة: 23910419.

ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملًا لهذا الإعلان.

