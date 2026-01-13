انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين مديريات الأوقاف

انطلقت اليوم، التصفيات قبل النهائية لدوري النجباء، الذي تعقده وزارة الأوقاف، بأكاديمية الأوقاف الدولية، حيث تجري التصفيات في القرآن الكريم وعلومه، والتفسير، والعقيدة، والحديث الشريف وعلومه، والفقه وأصوله، والسيرة والتاريخ، والثقافة العامة، والسؤال الابتكاري.

وتشهد هذه المرحلة تنافسًا قويًّا بين المتميزين من الأئمة والدعاة، في أجواء يسودها الانضباط والجدية والتميز، وتحت إشراف لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من العلماء والمحكمين، وذلك تمهيدًا لاختيار المتأهلين إلى التصفيات النهائية للمسابقة.

وتأتي مسابقة دوري النجباء في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى اكتشاف المتميزين من الأئمة والدعاة، وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والأخلاقية، وترسيخ الفهم الصحيح للدين، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومستنير، قادر على أداء رسالته الدينية والوطنية على الوجه الأمثل.