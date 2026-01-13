إعلان

مسابقة لشغل 119 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات

كتب : محمد نصار

11:06 ص 13/01/2026

الدكتورة منال عوض

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن مسابقة جديدة لشغل 119 وظيفة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات (سكرتير عام - سكرتير مساعد - رؤساء مراكز وأحياء ومدن).

وسيفتح باب التقديم الإلكتروني للمسابقة لمدة شهر وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن التقديم سيبدأ على موقع الوزارة www.mld.gov.eg بداية من غدٍ الأربعاء 14 يناير الجاري، وعلى موقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg.

ويحق التقدم للمسابقة على الوظائف القيادية الجديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للشروط المتبعة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن على 55 عامًا، كما يفضل من له خبرة في الإدارة المحلية والعمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وتقديم السيرة الذاتية والإنجازات ومقترح التطوير وفقًا للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لتجديد دماء العاملين بالإدارة المحلية بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

