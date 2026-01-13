محمد الوحش.. أول أزهري يتولى منصب وكيل مجلس النواب

انتخب أمس الدكتور محمد الوحش أستاذ جراحة الكبد والجهاز الهضمي العالمي بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيلا لمجلس النواب في دورته الجديدة 2026- 2023.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يتولى فيها أستاذا من جامعة الأزهر منصب وكيل مجلس النواب.

ومن جانبه، قدَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة،وعمداء الكليات، وجميع منسوبي جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور محمد الوحش، أستاذ جراحة الكبد والجهاز الهضمي العالمي بكلية طب البنات، بمناسبة فوزه بمنصب وكيل مجلس النواب المصري.

وعبَّر رئيس الجامعة عن سعادته بفوز الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب المصري، مؤكدًا أنه يعد خطوة جديدة تعكس الثقة البرلمانية في خبرات د. الوحش الواسعة في المجالات العلمية والأكاديمية، والمجتمعية.

بدأ الدكتور محمد الوحش مسيرته المهنية بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر، عقب حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة في كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، قبل أن يستكمل دراساته العليا بالحصول على درجة الماجستير، وتسجيل رسالة الدكتوراه، ثم نال بعثة علمية إلى الخارج لاستكمال تخصصه الدقيق في جراحة وزراعة الكبد بجامعة لندن.

وحصل الدكتور محمد الوحش على ماجستير الجراحة العامة من جامعة الأزهر، ودكتوراه جراحة المناظير للجهاز الهضمي وزراعة الكبد ، من جامعة لندن، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يحصل على الدكتوراه في هذا التخصص الدقيق.

وتولّى الدكتور محمد الوحش رئاسة وحدة جراحة وزراعة الكبد بمستشفى الزهراء الجامعي، حيث قاد إجراء أول عملية زراعة كبد داخل مستشفيات جامعة الأزهر، ولم يقف عطاؤه عند ذلك بل أسس الدكتور الوحش ثلاث وحدات متخصصة لزراعة الكبد في ثلاثة مستشفيات مختلفة، في خطوة أسهمت في توسيع نطاق هذا التخصص الحيوي داخل مصر.

وعلى الصعيد الدولي، عمل الوحش لمدة 11 عامًا في مستشفى (رويال فري) بلندن، أحد أبرز المراكز العالمية في زراعة الكبد، وشارك ضمن الفريق الجراحي في أكثر من 1500 عملية زراعة كبد، إلى جانب عديد من جراحات استئصال أورام الكبد.

ويملك الوحش سجلًا علميًّا لافتًا، إذ قدّم أكثر من 147 بحثًا علميًّا في مؤتمرات دولية عقدت في بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان والصين وعدد من الدول العربية، كما نشر نحو 40 بحثًا في مجلات طبية عالمية، تناولت مجالات متقدمة، مثل تقوية المناعة، وأمراض الكبد، واستخدام تقنيات الليزر في التشخيص والعلاج.

ولم تقتصر إسهامات الدكتور محمد الوحش على المجال الطبي فحسب، بل امتدت إلى العمل المجتمعي، حيث نظم قوافل طبية لخدمة المرضى في المناطق الريفية بمصر، وقدم خلال هذه القوافل خدمات علاجية متطورة لأهالي القرى.

كما شغل عددًا من المناصب الإدارية المهمة، من بينها المستشار الطبي لصندوق (تحيا مصر)، ورئيس جهاز مجلس أمناء القاهرة الجديدة، مما يعكس حضوره في ملفات الخدمة العامة والتنمية المجتمعية.

ويأتي فوز الدكتور محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب تتويجًا لمسيرة عطاء طويلة تجمع بين التميز العلمي والأكاديمي والخبرة التنفيذية والعمل العام، في وقت تتطلع فيه المؤسسة التشريعية إلى الاستفادة من خبراته في دعم السياسات الصحية والتنموية داخل البرلمان من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030 م.