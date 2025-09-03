إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. أسعار الحج 2026 لن تشهد تغييرًا عن الموسم الماضي

04:44 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

أسعار الحج

كتب- محمد أبو بكر:

قال يسري السعودي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، إن أسعار الحج السياحي 2025-2026 لن تشهد تغييرا عن الموسم السابق.

وأضاف "السعودي"، خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يطرأ تغييرا حتى الآن عن أسعار الموسم السابق للحج، وبالتالي الأسعار في الضوابط ستظل كما هي.

يأتي ذلك، تأكيدًا لما نشره "مصراوي" في وقت سابق، بشأن ثبات أسعار الحج السياحي 2026.

