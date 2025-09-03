رئيس جامعة القاهرة يهنئ المستشار عاصم الغايش ويتفقان على تعاون مشترك

كتب- عمر صبري:

زار الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالي، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عابد راشد النائب الثاني، والمستشارين: محمد حسن عبد اللطيف، خالد فاروق، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة.

إشادة بالدور القضائي والتعاون الأكاديمي

أشاد الدكتور محمد سامي بالدور المحوري لمحكمة النقض في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكداً اعتزاز الجامعة بعلاقاتها المستمرة مع مؤسسات الدولة، وحرصها على المساهمة في دعم منظومة العدالة من خلال الخبرات الأكاديمية والبحثية والبرامج التدريبية المتخصصة.

شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ومحكمة النقض، لتعزيز أوجه التعاون والتبادل العلمي والثقافي، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة للدولة المصرية.

ثمّن المستشار عاصم الغايش زيارة رئيس جامعة القاهرة، مشيدًا بدور الجامعة في النهوض بالتعليم ودعم البحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يعزز مسيرة التنمية الوطنية.

وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.

