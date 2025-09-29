وزير الثقافة يشهد افتتاح "موندياكولت 2025" في برشلونة

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة "موندياكولت 2025"، الذي تنظمه منظمة اليونسكو بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة واسعة من وزراء الثقافة حول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وعلى هامش الجلسة، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الثقافة المشاركين، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون الثقافي، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية في مجالات الفنون والإبداع.

وناقشت الجلسة الافتتاحية حق الإنسان في الثقافة بوصفه حقًا أصيلًا يشمل الوصول إلى الثقافة والإبداع والمشاركة فيها والاستمتاع بها.

وأكد المشاركون أن الحقوق الثقافية تُعترف بها كحقوق فردية وجماعية، وتشمل مختلف المجالات من التراث الثقافي إلى الصناعات الثقافية والإبداعية، بما في ذلك البيئة الرقمية.

كما شددت المناقشات على أهمية هذه الحقوق بوصفها ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية وتحقيق الذات وتعزيز التماسك الاجتماعي، داعية إلى وضع أطر قانونية وسياسات عامة لحماية الهوية والتراث الثقافي، وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بالقطاع الثقافي، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، ودعم حرية الإبداع، والحفاظ على تنوع المحتوى واللغات.

وأكد المشاركون، ضرورة استمرار الجهود الدولية لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية وإعادة واسترداد ما تم الاستيلاء عليه منها.

