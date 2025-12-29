"إسكان الشيوخ" تناقش اقتراح برغبة بشأن تطوير بعض الطرق في شمال سيناء

كتب- نشأت علي:

ناقش اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة بشأن تطوير بعض الطرق في شمال سيناء.

من جانبه أكد أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التنمية في سيناء ضرورة قومية، لا يمكن التغافل عنها، لاسيما وأنها جزء أصيل من عملية التنمية بالطرق.



وقال: سيناء في القلب وضحى لها الكثير، ويجب أن تستمر الجهود لاستكمال عمليات التنمية، مؤكدا أن إحدى علامات الانتصار على الإرهاب الذى شهدته هذة المنطقة في فترة هو تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة.

وأكد النائب سلامة الرقيعي، مقدم الاقتراح برغبة بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة وإنشاء بعض الطرق في نطاق مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أن إنشاء الطرق داخل شبه جزيرة سيناء يخضع لثلاثة جهات رئيسية.

وأوضح أن الجهة الأضعف في عملية التنفيذ هي المحافظة، لاسيما وأن بعض الطرق تحتاج لميزانية كبيرة، مؤكدا أن هناك هيئة الطرق والكباري، وتساهم هى أيضا في عمليات إنشاء الطرق.

وقال: أما الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء هو المعني بشكل أساسي في تنفيذ إنشاء الطرق، مؤكدا أن الدولة كانت مستمرة في إنشاء الطرق رغم محاربتها للإرهاب، وتم تنفيذ طرق ببعض الوحدات التابعة لبئر العبد.

وطالب النائب سلامة الرقيعي بالإنتهاء من تغطية احتياجات الطرق، ورصف بعضها في قرية السادات وقرية سلمانه وقرية النجاح.