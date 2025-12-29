حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى السبت 3 يناير 2026، مؤكدة أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن هناك شبورة مائية تبدأ من الساعة الثالثة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع نشاط للرياح اعتبارًا من الثلاثاء 30 ديسمبر وحتى الخميس 1 يناير، على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وبحسب بيان الهيئة، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 19 و20 درجة مئوية للعظمى، و11 إلى 13 درجة للصغرى، وفي السواحل الشمالية، تتراوح العظمى بين 18 و19 درجة، والصغرى بين 10 و11 درجات، أما شمال الصعيد فتسجل درجات الحرارة العظمى نحو 20 إلى 21 درجة، والصغرى من 6 إلى 8 درجات، وفي جنوب الصعيد، تتراوح العظمى بين 23 و25 درجة، بينما تسجل الصغرى من 10 إلى 13 درجة.

وناشدت الهيئة المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية.

