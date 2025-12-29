بدء الاجتماع الختامي للجنة تطوير الإعلام

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاثنين، إنه بدأ منذ قليل الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويناقش الاجتماع، بحسب بيان "الأعلى لتنظيم الإعلام"، التوصيات النهائية الصادرة عن اللجان الفرعية الثماني، عقب الانتهاء من جلسات عملها والمداولات التي جرت بين أعضائها.

ومن المقرر أن يرفع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، التوصيات النهائية بعد الانتهاء من صياغتها، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

