إعلان

بدء الاجتماع الختامي للجنة تطوير الإعلام

كتب : محمد أبو بكر

01:30 م 29/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بدء الاجتماع الختامي للجنة تطوير الإعلام (1)
  • عرض 3 صورة
    بدء الاجتماع الختامي للجنة تطوير الإعلام (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاثنين، إنه بدأ منذ قليل الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويناقش الاجتماع، بحسب بيان "الأعلى لتنظيم الإعلام"، التوصيات النهائية الصادرة عن اللجان الفرعية الثماني، عقب الانتهاء من جلسات عملها والمداولات التي جرت بين أعضائها.

ومن المقرر أن يرفع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، التوصيات النهائية بعد الانتهاء من صياغتها، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضاً:

حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين

مطالب بالشيوخ بسرعة تنفيذ «حياة كريمة».. وبدء المرحلتين الثانية والثالثة

هل الرجال تحب النساء الضعيفات؟ محمود سعد يجيب (فيديو)



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام المصري مصطفى مدبولي مجلس الوزراء خالد عبدالعزيز الأكاديمية الوطنية للتدريب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد