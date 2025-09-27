عمرو أديب ينعي عريس أسوان: "الموت يأتي بغتة"

نعى الإعلامي عمرو أديب الفقيد عريس أسوان الذي توفي بشكل مفاجئ خلال حفل زفافه، معبراً عن تعازيه الحارة لأهل الأسوان وعائلة العريس والعروس.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر: "كل التعازي لأهل أسوان وعائلة الفقيد، ولكن تخيلوا مشاعر هذه الفتاة وعائلتها في هذه اللحظة الصعبة".

ابن شقيقة المتوفى، مصطفى أمين، أوضح خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن العريس كان في حالة فرح طبيعية قبل الوفاة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعاني من أمراض خطيرة سوى مرض السكري الذي كان يسير على العلاج بشكل منتظم.

وأكد أن الفقيد كان مهندس ديكور في الـ45 من عمره، وأنه خضع مؤخراً لفحوصات طبية أكدت سلامة صحته.

وتطرق أديب إلى فلسفة الموت في الحياة، قائلاً: "الموت يأتي بغتة، بين لحظة وأخرى نكون موجودين ثم نغيب".

وأضاف مفدم "الحكاية": "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا"، مشددًا على أن الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة التي لا مفر منها.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة إنسانية: "محدش كبير على الموت، لكن المهم أن نفهم أن كل هذا الجري وراء الدنيا لا يغير من رزقنا شيئًا"، داعيًا إلى التأمل في هذه الحادثة والأخذ بالعبرة منها في تنظيم حياتهم وعلاقتهم بالآخرة.