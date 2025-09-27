إعلان

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

04:30 ص 27/09/2025

طقس معتدل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل حار نهاراً على أغلب الأنحاء وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عن رذاذ تعمل على تلطيف الأجواء.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ونشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر المتوسط و ارتفاع الأمواج 2:1.5 متر.

طقس خريفي معتدل أمطار رياح شبورة رطوبة الأرصاد الجوية درجات الحرارة
