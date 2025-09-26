اضطراب حركة البحر وأمطار.. توقعات حالة طقس السبت

"لؤم ومكر من أهل الشر".. أول تعليق من الرئيس السيسي على الاعتداءات التي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 27 سبتمبر 2025 والأحوال الجوقة المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا السبت، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وفي فترات الليل، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن طقس غدً السبت يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت أن طقس غدًا السبت يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت تأثر حالة طقس غدًا السبت، باضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وخليج السويس وسرعة الرياح من (40: 50 كم/س) وارتفاع الأمواج من (1.5: 2.5) متر.

درجات الحرارة العظمى السبت 27 سبتمبر 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32

السواحل الشمالية: العظمى 29

شمال الصعيد: العظمى 34

جنوب الصعيد: العظمى 35

