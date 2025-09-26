"لؤم ومكر من أهل الشر".. أول تعليق من الرئيس السيسي على الاعتداءات التي

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستفادة من الطاقة الذرية واستخداماتها السلمية حق أصيل لكل دولة وشعب، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر اتخذت قرار دخول البلاد إلى عالم التكنولوجيا النووية في إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى الأسبوع الذري العالمي بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور وفود من 105 دولة، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أحد أهم ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويجسد التعاون الوثيق بين الشعبين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية.

وأضاف أن مصر تواصل جهودها في البحث والتطوير بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن الكوادر المؤهلة والمرافق البحثية المتقدمة في مصر تسهم في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على المستويين العربي والإفريقي، من خلال العضوية الفاعلة في الهيئة العربية للطاقة الذرية واتفاق التعاون الإقليمي الإفريقي (AFRA).

وأشار وزير الكهرباء إلى أن البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برنامج شامل ومتكامل يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن مصر تعمل على تنمية الموارد البشرية القادرة على تشغيل واستخدام المفاعلات النووية.

كما لفت إلى إنجازات في مجالات صحية وصناعية، مثل تركيب معجل خطي ثلاثي الأبعاد (LINAC) لعلاج مرضى السرطان، وإنتاج طفرات نباتية باستخدام تقنيات الإشعاع لزيادة الإنتاج الزراعي ومقاومة التغيرات المناخية.

واستعرض الوزير أحدث تطورات مشروع الضبعة النووي، موضحاً أنه يجري الالتزام بالخطة الزمنية للأعمال، حيث تم تركيب مصائد قلب المفاعل للوحدات الأربع، والحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود، إلى جانب استمرار أعمال الإنشاءات وتصنيع المعدات الرئيسية مثل مولدات البخار ومثبتات الضغط.

وشدد على أن المشروع يمثل ثمرة سنوات من العمل الجاد والتعاون الوثيق بين الجانبين المصري والروسي، مع استمرار اللقاءات المباشرة لمتابعة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني حتى التشغيل وربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بتسريع وتيرة العمل نحو نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأنظمة والمعدات النووية في مصر، مشيراً إلى وجود جهات وطنية مؤهلة للمشاركة في هذا المجال.

كما أبرز أهمية مشروع الضبعة في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء، التي تعتمد على مزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد، مع التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية.

