"الأرصاد": أجواء خريفية بكافة الأنحاء خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود الساعات المقبلة، أجواء خريفية، ليكون الطقس معتدل الحرارة في خلال ساعات الليل، حارًا خلال فترات النهار على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل 32 درجة مئوية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من محافظة الإسكندرية، قد تكون متوسطة أحيانًا على السلوم ومطروح والعلمين.

وتوقعت "الأرصاد"، أن تشهد حالة الطقس فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض الأوقات.

كما أشارت الهيئة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وخليج السويس، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.