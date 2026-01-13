إعلان

الكهرباء وأكوا باور تعززان الشراكة وتشغيل 550 ميجاوات رياح

محمد صلاح

04:16 م 13/01/2026
محمد صلاح:

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع شركة "أكوا باور" السعودية سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الاجتماع المهندس حسن الأمين، المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور"، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وخطط التوسع في توليد الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس.

وبحسب بيان، ناقش الجانبان معدلات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقتي الزعفرانة وجنوب الغردقة، وسبل تسريع الإجراءات التنفيذية لزيادة القدرات المضافة على الشبكة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتناول الاجتماع التوسع في تطبيق أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، باعتبارها أحد الحلول الرئيسية لدعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، خاصة مع ارتفاع الأحمال خلال فترات الذروة.

واستعرض اللقاء مشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بقدرة إجمالية 1100 ميجاوات، حيث من المقرر تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 550 ميجاوات بنهاية العام الجاري، إلى جانب مناقشة مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة بقدرة تتجاوز 1500 ميجاوات، والذي يجري حاليًا الانتهاء من الدراسات الخاصة به تمهيدًا لبدء التنفيذ.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تولي أهمية خاصة للإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يمثل شريكًا أساسيًا في تلبية احتياجات الشبكة القومية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، دعمًا لخطط الدولة للتحول الطاقي.

الكهرباء وأكوا باور تعززان الشراكة تشغيل 550 ميجاوات رياح وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت شركة أكوا باور السعودية

