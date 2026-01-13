إعلان

وزير الصحة يستقبل وفد المعهد الدولي للقاحات لبحث تعزيز الشراكة

كتب - أحمد جمعة:

07:16 م 13/01/2026

وزير الصحة يستقبل وفد المعهد الدولي للقاحات لبحث ت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد المعهد الدولي للقاحات (IVI) بجمهورية كوريا الجنوبية، لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما توطين إنتاج اللقاحات.

ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالوفد، مؤكداً أهمية تطوير التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات، نقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة.

وأبرز الدور الاستراتيجي لمصر في مجال توطين صناعة اللقاحات، مشيراً إلى قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبحث والتطوير والتصنيع والتصدير.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المباحثات تناولت نقل تكنولوجيا اللقاحات المتقدمة، دعم البحث العلمي، وتعزيز البرامج الوطنية لمكافحة العدوى، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع جودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الصحة خالد عبد الغفار المعهد الدولي للقاحات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخرهن منة فضالي.. فنانات أثرن الجدل بالفستان الأبيض
زووم

آخرهن منة فضالي.. فنانات أثرن الجدل بالفستان الأبيض
شهد هزيمة الأهلي وفأل حسن.. من هو حكم مباراة مصر والسنغال؟
رياضة عربية وعالمية

شهد هزيمة الأهلي وفأل حسن.. من هو حكم مباراة مصر والسنغال؟
3 دول أوروبية تستدعي سفراء إيران على خلفية الاحتجاجات
شئون عربية و دولية

3 دول أوروبية تستدعي سفراء إيران على خلفية الاحتجاجات
"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
أخبار المحافظات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
قتل زوجته بمكنسة والسر"120 جنيه".. الجنايات تعاقب "نقاش العمرانية" 7 سنوات
حوادث وقضايا

قتل زوجته بمكنسة والسر"120 جنيه".. الجنايات تعاقب "نقاش العمرانية" 7 سنوات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون