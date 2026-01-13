"الصحة" تكشف تفاصيل النظام الغذائي الجديد للوقاية من "أمراض العصر"

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المفهوم الحديث للتغذية السليمة انتقل من شكل "الهرم التقليدي" إلى نموذج "الطبق المتوازن"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تقديم دليل عملي لتناول طعام صحي يرتكز على المكونات الطبيعية والابتعاد عن المنتجات المصنعة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خلال مداخلته ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الدراسات العلمية الحديثة أدت إلى تغيير جذري في شكل الخريطة الغذائية، حيث تم استبدال قاعدة الكربوهيدرات العريضة بتقسيم دقيق للطبق اليومي، وفصل المكونات كالتالي:

* نصف الطبق: مخصص للخضروات والفواكه الطازجة.

* ربع الطبق: بروتينات صحية (أسماك، بقوليات مثل العدس والفول، بيض، ودواجن) مع تجنب اللحوم المصنعة.

* الربع الأخير: حبوب كاملة مثل الخبز الأسمر.

* إضافات أساسية: دهون صحية (زيت زيتون ومكسرات)، مع اعتماد الماء كمشروب رئيسي بدلًا من المشروبات السكرية.

وأضاف عبد الغفار، أن هذا النظام لا يحدد كميات الطعام أو "الكم"، بل يركز على نوعية ما نأكله "الكيف"، مشيرًا إلى أن الإفراط في السكريات والحبوب المكررة كان سببًا رئيسيًا في زيادة معدلات السمنة والسكري.

ولفت إلى أن هذا النهج الغذائي الجديد يصلح لجميع المراحل العمرية، مشددًا على أن النشاط البدني والحركة اليومية يعتبران جزءًا لا يتجزأ من منظومة التغذية السليمة.

وأكد أن الالتزام بهذا الطبق الصحي يمثل خط الدفاع الأول ضد أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون، مشيرًا إلى أن الكثير من المشكلات الصحية التي نواجهها هي نتاج مباشر لنمط الحياة غير الصحي وطبيعة الغذاء الذي نختاره.