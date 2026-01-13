إعلان

رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع لجنة الثقافة بالشيوخ تحديات الإعلام المصري

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:30 م 13/01/2026
التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بحضور عدد من أعضاء اللجنة.

وعقب ذلك شارك المهندس خالد عبدالعزيز، في اجتماع اللجنة برئاسة المستشار محمد عمران، وبحضور النائبين ياسر جلال، وأيمن حامد وكيلا اللجنة، والنائب أحمد سيد أمين السر، وأعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع رحب المستشار محمد عمران، بالمهندس خالد عبدالعزيز، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للإعلام في تنظيم المشهد الإعلامي.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن سعادته بحضور اجتماع اللجنة وسط قامات ثقافية وإعلامية وفنية وبرلمانية كبيرة، والقى الضوء على مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودوره في ضبط المشهد الإعلامي والصحفي من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التي يضعها، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها.

وعقب ذلك شرح المهندس خالد عبدالعزيز، الملفات التي يعمل عليها المجلس خلال هذه الفتره، وأهمها سبل حماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي المصري، وصون حقوق الملكية الفكرية المرتبطة به، مؤكدًا أهمية تبنّي رؤية شاملة لحماية ذلك الموروث.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش موسّع بين أعضاء اللجنة والمهندس خالد عبدالعزيز حول التحديات التي تواجه الإعلام المصري في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسبل تطوير التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي بما يواكب المتغيرات الحديثة ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية الثقافية الوطنية، وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس الشيوخ، لدعم السياسات الإعلامية الرشيدة، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الثقافية والحضارية التي تميز الدولة المصرية.

