نايل لينين جروب: تسوية ودية وتعويض للعاملة المتضررة

كتب- محمد سامي:

استقبل وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأربعاء، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، وذلك لمتابعة تطورات الأوضاع بشركة "نايل لينين جروب" للنسيج بالإسكندرية، على خلفية الاحتجاجات العمالية الأخيرة.

وشارك في اللقاء وفد من إدارة الشركة برئاسة المهندس سعيد أحمد، رئيس مجلس الإدارة، حيث أكد ممثلو الشركة التزامهم الكامل بملاحظات وزارة العمل المتعلقة ببيئة وشروط العمل، إلى جانب التوصل إلى تسوية ودية وصرف التعويض المناسب للعاملة دعاء أحمد عطيفي، التي فقدت طفلتها الرضيعة (3 أشهر) والتي توفيت على ذراعها خلال تواجدها بالشركة.

وأشار الوزير جبران إلى أن الوزارة كانت قد نجحت مؤخرًا في إعادة عجلة الإنتاج داخل الشركة بكامل طاقتها، بعد مفاوضات جماعية مع الإدارة والعمال البالغ عددهم نحو ألف عامل، أسفرت عن التوافق على تنفيذ المطالب العمالية المشروعة، وتطبيق أحكام القانون على كافة الوقائع.

كما أوضح أن المفاوضات الجماعية التي قادتها الوزارة نتج عنها تقرير شامل تضمن 21 مكتسبًا لصالح العاملين، بما يعزز استقرار بيئة العمل ويحافظ على حقوق العمال في إطار من التوازن والعدالة.