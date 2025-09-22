إعلان

وزير الشؤون النيابية يشارك في احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني السعودي الـ95

04:06 م 22/09/2025
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، احتفال السفارة السعودية في القاهرة باليوم الوطني السعودي الـ95، في لافتة تعكس مدى العلاقات الوطيدة بين الدولتَين الشقيقتَين، والتلاحم الحكومي والشعبي في كلتا الدولتين.

وحضر احتفال اليوم الوطني السعودية، نائبًا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وشخصيات رسمية وعامة.

ويُعد اليوم الوطني السعودي أحد أبرز المناسبات الوطنية التي تحتفي بها المملكة العربية السعودية سنويًّا في الثالث والعشرين من سبتمبر؛ تخليدًا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدَي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله.

وتشارك مصر شقيقتها المملكة العربية السعودية الاحتفالات بهذا اليوم كل عام، في تأكيد على قوة الروابط، وعراقة الدولتَين، وأخوة الشعبَين، ما يعكس تلاحم الشعب الواحد، وقوة العلاقات الممتدة بين البلدَين الشقيقين عبر التاريخ؛ حيث يتشاركان كل اللحظات والاصطفاف في كل المواقف، واقتسام الفرح في مناسباتهما السعيدة، وأعيادهما القومية، كأمة عربية واحدة، وأشقاء في الدم والعروبة والإنسانية؛ تجمعهم الروابط الضاربة في جذور التاريخ، ولا يفرقهم شيء.

احتفال السفارة السعودية اليوم الوطني السعودي وزير الشؤون النيابية

