زيلينسكي: التنازل عن أراضينا لإنهاء الحرب صعب ويمكننا إجراء استفتاء


كتب- محمود الطوخي

01:08 ص 29/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني دونالد ترامب في مارالاجو الأحد، أن مسألة التنازل عن الأراضي لا تزال صعبة.

وصّرح زيلينسكي للصحفيين في فلوريدا قائلا: "إنكم تعرفون موقفنا. علينا احترام قانوننا وشعبنا، نحن نحترم الأرض التي نسيطر عليها".

وأوضح زيلينسكي، ان مسألة التنازل عن الأراضي ستُحسم في نهاية المطاف من قِبل الشعب الأوكراني، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى استفتاء على أي بند من بنود خطة إنهاء الحرب، وليس فقط الأراضي، كما لم يستبعد مشاركة البرلمان.

وأضاف زيلينسكي: "بإمكاننا إجراء استفتاء على أي بند من بنود الخطة. يجب أن يختار مواطنونا لأنها أرضهم، وليست أرض شخص واحد، غنها أرض أمتنا لأجيال عديدة".

إلى جانب ذلك، أكد زيلينسكي أنه ناقش مع ترامب جميع جوانب خطة السلام المكونة من 20 نقطة، مشيرا إلى أنه على الرغم من الاتفاق على 90% من الخطة، فإنه والرئيس الأمريكي اتفقا بنسبة 100% على الضمانات الأمنية والبعد العسكري.

