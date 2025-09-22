إعلان

جامعة عين شمس توقع بروتوكولًا لتعزيز كفاءة سلاسل إمداد الرعاية الصحية

كتب – عمر صبري:

02:14 م 22/09/2025
وقع الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية EHSCA، مثّلها في التوقيع الدكتور عمرو عبد النبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويأتي البروتوكول في إطار دعم المبادرات الوطنية والمحلية، وانطلاقًا من الرغبة المشتركة في رفع كفاءة سلاسل الإمداد بقطاع الرعاية الصحية في مصر وتعزيز شفافيتها، إلى جانب السعي نحو تحقيق تعاون بنّاء ومثمر بين مختلف الأطراف في المجال الصحي. كما يتسق البروتوكول مع توجهات الدولة لتطوير التعليم العالي بما يواكب التغيرات المستمرة في متطلبات سوق العمل، ودعم الطلاب والخريجين عبر رفع كفاءاتهم العلمية والمهنية، وإعداد جيل جديد مؤهل وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأشاد الدكتور عمرو عبد النبي بالتفاعل الإيجابي من جانب الدكتور فريد محرم عند طرح فكرة توقيع البروتوكول، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر سينعكس بشكل مباشر على دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.

الدكتور فريد محرم الجارحي جامعة عين شمس توقع بروتوكول الرعاية الصحية

