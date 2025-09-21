كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الداعية الدكتور يسري جبر أن قوله تعالى "الله نور السماوات والأرض" يبين أن النور الأول هو نور الوجود، بينما النور الثاني هو نور النبوة، مشيرًا إلى أن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم "نور على نور".

جاء ذلك خلال كلمته في احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، و أوضح أن الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أكمل صورة، مضيفا: "الحمد لله الذي هدانا لهذا النبي العظيم".

وشدد جبر على أن القلوب تهدأ بمحبة النبي والاقتداء بأخلاقه وسيرته، ومرافقة الصالحين، وقراءة سيرته لفهم منهجه في التعامل مع الناس، وكيف كان يتنازل عن حقوقه رحمة بأمته، ويعامل أعداءه بالحكمة واللين.

وأكد أن "القلب المؤمن لا يعرف الانتقام ولا الغضب الذي يضر بالآخرين".

وأضاف أن المسلم الحق هو من يسلم الناس من لسانه ويده، ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية، ليحيا راضيًا بقضاء الله، ممتنًا بما بين يديه، بعيدًا عن التطلع لما عند غيره، لافتًا إلى أن ذلك النهج يقود إلى حياة روحانية مطمئنة ومستقرة.