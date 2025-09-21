كتب- أحمد السعداوي:

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، بزيارة إلى منطقة وادي النقرة؛ حيث قام بتكريم المهندس محسن قبيسي مدير هندسة ري النقرة؛ تقديرًا لمجهوداته المتميزة في مواجهة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الدولة بزمام المنطقة خلال الفترة الماضية، بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وأكد سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تقف صفًّا واحدًا خلف جميع مهندسيها والعاملين بها، وتدعمهم بشكل كامل لأداء مهامهم بكل حزم وانضباط، في إطار القانون وبما يضمن حماية المنظومة المائية في مصر من أي مخالفات أو تعديات .

وشدد الوزير على أن الدولة لن تسمح مطلقًا بوجود مخالفات أو اعتداءات من شأنها التأثير على كفاءة إدارة الموارد المائية أو الإضرار بحقوق المنتفعين الملتزمين .

ووجَّه وزير الري الشكر إلى محافظة أسوان والأجهزة الأمنية وأجهزة وزارة العدل؛ لما يقدمونه من تعاون وتنسيق كامل مع أجهزة الوزارة في مواجهة كل أشكال التعديات؛ بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين والمتعدين، والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

وأضاف سويلم أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الوزارة التي تضع في مقدمة أولوياتها دعم مهندسيها وأبنائها في مواقع العمل الميداني، وتوفير الحماية الكاملة لهم في أداء مهامهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الموارد المائية المصرية، وعن حقوق ملايين المزارعين والمنتفعين .

يُذكر أن المهندس محسن قبيسي كان قد تعرض لاعتداء من قِبل بعض المنتفعين خلال قيامه بإزالة التعديات التى قاموا بها على الأراضي بوادي النقرة، وتحركت الوزارة على الفور لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين، حفاظًا على كرامة مهندسيها والعاملين بها، ولضمان استمرار قيامهم بواجبهم الوطني في حماية الموارد المائية وصونها من أي تجاوزات.