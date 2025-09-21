يخفض حرارة الجو إلى النصف.. 8 صور لقطار فيلارو فائق السرعة قبل تشغيله

تزامنًا مع العام الدراسي الجديد.. "سلامة الغذاء" تُعاين 22 مخزنًا للتغذية

كتب- محمد نصار:

يستعد ميناء الإسكندرية لاستقبال أول قطارات فيلارو فائقة السرعة من أجل العمل على شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأعلنت شركة "سيمنز" الألمانية، عن بدء شحن أول قطار فائق السرعة من طراز "فيلارو" حيث غادر ميناء هامبورغ متجهًا بحرًا إلى الإسكندرية.

ويُعد هذا القطار الأول ضمن أسطول جديد من القطارات فائقة السرعة التي تنفذها "سيمنز" في إطار المشروع القومي المصري لشبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة.

وأكدت "سيمنز" أن وصول هذا القطار إلى مصر يشكل خطوة فارقة على طريق تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، وتوفير وسيلة تنقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تواكب أعلى المعايير العالمية.

