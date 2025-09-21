إعلان

يخفض حرارة الجو إلى النصف.. 8 صور لقطار فيلارو فائق السرعة قبل تشغيله

03:46 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    قطار فيلارو فائق السرعة (2)
    قطار فيلارو فائق السرعة (4)
    قطار فيلارو فائق السرعة (5)
    قطار فيلارو فائق السرعة (6)
    قطار فيلارو فائق السرعة (7)
    قطار فيلارو فائق السرعة (1)
    قطار فيلارو فائق السرعة (3)
كتب- محمد نصار:

يستعد ميناء الإسكندرية لاستقبال أول قطارات فيلارو فائقة السرعة من أجل العمل على شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأعلنت شركة "سيمنز" الألمانية، عن بدء شحن أول قطار فائق السرعة من طراز "فيلارو" حيث غادر ميناء هامبورغ متجهًا بحرًا إلى الإسكندرية.

ويُعد هذا القطار الأول ضمن أسطول جديد من القطارات فائقة السرعة التي تنفذها "سيمنز" في إطار المشروع القومي المصري لشبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة.

وأكدت "سيمنز" أن وصول هذا القطار إلى مصر يشكل خطوة فارقة على طريق تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، وتوفير وسيلة تنقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تواكب أعلى المعايير العالمية.

قطار فيلارو فائق السرعة ميناء الإسكندرية شبكة القطار الكهربائي السريع
