وزير الثقافة يترأس اجتماع المجلس الأعلى.. ويُناقش تشكيل لجانه المتخصصة

كتب- محمد شاكر:

ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، الاجتماع الرابع والسبعين للمجلس، بحضور عدد من الأعضاء وممثلي القطاعات الثقافية المعنية، لمناقشة عدد من الآليات الهادفة إلى تطوير أداء لجان المجلس والارتقاء بمنظومة العمل الثقافي بما يتوافق مع المستجدات المحلية والدولية.

افتتح الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة (73)، ثم استعرض المجلس موضوعات مرتبطة بتطوير الأداء، وأبرزها مقترح تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة، في إطار تعزيز العمل المؤسسي ودعم دور المجلس كمركز فكري ومرجعية أساسية للعمل الثقافي المصري.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى الأسس والمعايير المنظمة لاختيار أعضاء اللجان في مختلف التخصصات الثقافية والفنية والفكرية، حيث وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بضرورة الالتزام التام بمواد لائحة المجلس الأعلى للثقافة، وما تتضمنه من ضوابط واضحة لضمان الكفاءة والتنوع والتوازن في تشكيل اللجان، وتحقيق الشفافية في تمثيل مختلف الخبرات.

وأكد وزير الثقافة أن المجلس الأعلى للثقافة يُعد العقل المفكر للحركة الثقافية المصرية، وأن تطوير بنيته التنظيمية وتفعيل لجانه يهدف إلى إطلاق طاقات جديدة للحوار والإبداع، ودعم دور مصر الثقافي عربيًا وإقليميًا ودوليًا، مع الانفتاح على الأفكار التي تخدم المجتمع وتحافظ على الهوية الوطنية.

وشدد الوزير على أن تشكيل اللجان يجب أن يتسق مع رؤية وزارة الثقافة لإحداث حراك ثقافي جمعي ومؤثر، يعمل كأساس لتفعيل دور الثقافة في بناء الإنسان، وتعزيز الوعي، وترسيخ القيم الإيجابية، معتبرًا الثقافة أحد المحاور الرئيسة في مشروع الدولة للتنمية الشاملة.

واتفق أعضاء المجلس على أن تكون اللجان متكاملة مع قطاعات وهيئات الوزارة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من طاقات المفكرين والمبدعين المصريين، وتحويل الرؤى والمقترحات إلى سياسات وبرامج ثقافية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال مناقشة مقترح تشكيل اللجان وفق الضوابط الواردة في اللائحة، ووضع تصور نهائي سيُعرض على جدول أعمال الجلسة القادمة لاعتماده، تمهيدًا للانطلاق في مرحلة جديدة من العمل الثقافي المنظم، وتعزيز دور المجلس الأعلى للثقافة كأحد أهم أذرع وزارة الثقافة في صياغة السياسات وبناء الوعي الثقافي.

