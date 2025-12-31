برلماني: التأمين الصحي الشامل بوابة تحقيق العدالة الصحية لكل المصريين

أشاد المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالجهود الجادة والمستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف بناء الإنسان المصري وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حق المواطن في رعاية صحية متكاملة وآمنة دون تمييز.

وأكد الشريف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، وضعت ملف الصحة في مقدمة أولوياتها؛ وهو ما انعكس بوضوح في التوسع المرحلي والمدروس لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المدن والمراكز والأحياء والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق حلم امتداد مظلة التأمين الصحي لكل مواطن مصري على أرض الوطن.

وأوضح الشريف، في بيان له اليوم الأربعاء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحقق 6 مكاسب رئيسية للمواطن والدولة، تتمثل في:

1- تحقيق العدالة الصحية من خلال إتاحة خدمة طبية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة.

2 - تحسين جودة الخدمات الطبية عبر تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

3 - تقليل الأعباء المالية عن المواطنين؛ خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.

4 - تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية.

5 - تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض؛ بما يحد من المضاعفات ويقلل التكلفة العلاجية.

6 - تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحي عبر منظومة متكاملة للتمويل والإدارة الرشيدة.

وأشاد وكيل "تشريعية الشيوخ" بحرص الحكومة بصفة عامة، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بصفة خاصة، على إشراك المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ بما يعزز من كفاءة المنظومة ويتيح خيارات أوسع للمواطنين، ويؤكد إيمان الدولة بالشراكة الحقيقية بين القطاعَين العام والخاص لخدمة المواطن.

وأشار النائب إلى أن المنظومة الصحية المصرية أثبتت قدرتها الكاملة على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بكل حرفية ومهنية، مستشهدًا بالنجاحات الكبيرة التي حققها "جيش مصر الأبيض" من الأطباء وأطقم التمريض والإسعاف، في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية، والتي قدمت نموذجًا مشرفًا للعمل الوطني والإنساني بمستوى احترافي نال إشادة الداخل والخارج.

وأكد وكيل "تشريعية الشيوخ" أن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد مشروع صحي؛ بل رسالة دولة تؤمن بأن صحة المواطن هي أساس التنمية، وأن مصر تمضي بثبات نحو مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة، في ظل قيادة واعية تضع الإنسان في قلب كل سياساتها.



