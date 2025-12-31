حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الأمطار ونشاط رياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مع طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة، خلال بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على أن تزداد شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات الليل.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء بشكل عام مستقرة ومناسبة لممارسة الأنشطة اليومية، مشددةً على ضرورة المتابعة المستمرة للتغيرات الجوية المتوقعة، وداعيةً المواطنين إلى توخي الحذر ليلًا في المناطق المعرضة للأمطار.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت: يوجد نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

