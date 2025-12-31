خطة موسعة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي في 2026

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انطلاق خطة موسعة خلال عام 2026 للتصدي لظاهرة سرقات التيار الكهربائي؛ في خطوة تستهدف تقليل الخسائر الكبيرة التي يتسبب فيها الفاقد غير الفني وتحسين كفاءة شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الحكومة تعمل على تشديد الرقابة وتنفيذ حزمة من الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد محاضر سرقات التيار خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الحملات التفتيشية المكثفة تستهدف كبار المشتركين والمنشآت الصناعية والتجارية التي يتم ضبطها متورطة في توصيلات غير قانونية أو تلاعب في العدادات؛ بما يُسهم في وقف هذه الظاهرة، حفاظًا على استقرار الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف المصدر أن خطة 2026 تشمل توسيع نطاق تركيب العدادات الذكية والعدادات مسبقة الدفع وترقية نظم الرصد والمراقبة الإلكترونية لقراءة الاستهلاك بدقة، إلى جانب تكثيف جهود الضبطية القضائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك فصل التيار ورفع دعاوى قضائية.

وأشار المصدر إلى أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط سرقات تيار كهربائي بقيم مالية كبيرة في عدد من المحافظات، مؤكدًا استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة؛ لضمان حماية حقوق الدولة والمواطن الملتزم.

وتعد هذه الخطة جزءًا من جهود الوزارة لتحديث منظومة العدادات وتحسين التحصيل وخفض الفاقد التجاري والفني، في إطار استراتيجية أوسع لتحسين كفاءة القطاع وضمان استدامة الإمداد الكهربائي للمواطنين والصناعات.

