كتب- محمد نصار:

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بزيارة منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم من افتتاح مشروعات صناعية جديدة يعد ثمرة لسنوات طويلة من العمل والاستثمار في البنية الأساسية.

وقال "مدبولي"، إن المنطقة المعروفة باسم "أبو خليفة" كانت مُخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس قبل عام 2011، حيث أجريت عليها دراسات وتم وضع حجر الأساس لها، لكن لم يبدأ التنفيذ الفعلي إلا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية الواضحة للإسراع في تنمية المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اختيار الموقع جاء استنادًا إلى قربه من الموانئ وخدمته لعدة محافظات، ما يجعله مؤهلًا لخلق فرص عمل ضخمة، لافتًا إلى أن المنطقة كانت حتى وقت قريب تغمرها المياه المالحة بعمق يصل إلى 3 أمتار، وهو ما تطلب جهودًا هائلة للردم وتجهيز الأرض، حتى أصبحت جاهزة لاحتضان استثمارات صناعية كبرى.

وأضاف أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ نحو 20 مليون متر مربع، ويُقدر حجم الإنفاق اللازم لتأهيلها وإنشاء بنيتها الأساسية بنحو 15 مليار جنيه، موضحًا أن المرحلة الأولى وحدها نجحت في جذب 40 مشروعًا صناعيًا باستثمارات خارجية تبلغ مليار دولار، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وتُسهم في صادرات سنوية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف إقامة 50 مصنعًا بالمنطقة عند اكتمال تطويرها، بما يوفر ما يقارب 500 ألف فرصة عمل، ويحقق صادرات تصل إلى 25 مليار دولار سنويًا، مشددًا على أن ذلك يعكس جدوى استثمارات الدولة في البنية التحتية والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي واتصالات وشبكات طرق.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف الوصول بالصادرات إلى 140 مليار دولار، مضيفًا أن ما يجرى تنفيذه على أرض الواقع يبرهن على أن الصناعة والتنمية الصناعية قادرة على قيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

وفي ختام تصريحاته، وجّه "مدبولي"، الشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق داخل المنطقة، معلنًا عزمه القيام بزيارة جديدة خلال ثلاثة أشهر لمتابعة التقدم، معربًا عن تطلعه لافتتاح المزيد من المصانع بما يعزز العوائد الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.

