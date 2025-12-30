مدبولي: الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي تهتم بملفي الصحة والتعليم

القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصه خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها في مختلف أرجاء مصر، على أن تضم الزيارة مستشفياتٍ ومراكز صحيةً ومراكز رعاية، أو جامعاتٍ ومدارس، لإعطاء رسالة مفادها اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذين الملفين.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين.

ورحب رئيس الوزراء بالحضور والمشاركين، مُعرباً عن سعادته للمشاركة في افتتاح هذا الصرح التعليمي والطبي، وقال " دائماً ما نقول كدولة بأن هدفنا في الفترة الحالية وفي الفترات السابقة والقادمة أيضاً هو ملفا الصحة والتعليم، واليوم هذا الصرح الذي نتواجد به يجمع الصحة والتعليم، وأحرص دائماً على مراجعة كل المشروعات بهذين المجالين، لكونهما الأولوية القصوى للحكومة.

وأضاف أنَّ الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في قطاعي الصحة والتعليم، وهناك طفرة كبيرة من خلال المنشآت التابعة للدولة، ولكن يبقى دور القطاع الخاص المهم، إذ يعد مكملا للدولة المصرية، مشيرا إلى اهتمامه الشديد بالتواجد اليوم للمشاركة في افتتاح هذا الصرح الذي يعد نموذجاً للمشاركة الجادة من القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية ، بإضافة صرحٍ طبيٍ عملاقٍ سيقدم خدمةً كبيرةً جداً في مجالي التعليم والصحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن للمواطنين تلقي الخدمة في المنشآت عالية الجودة ، موضحا أنه بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي نسير فيها بخطوات جادة، وندمج فيها مستشفيات الدولة ومستشفيات القطاع الخاص؛ سيكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان بما فيه القطاع الخاص؛ لأن المنظومة هي التي ستتكفل بتكاليف علاجه .. قائلاً: بالتالي كل ما يهمنا هو أن يكون لدينا أكبر حجم من الصروح الطبية والتعليمية التي تقدم خدمة على أعلى مستوى، لأنه في النهاية من سيستفيد منها هو المواطن المصري.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته قائلاً: أتوجه بالشكر لكل من قام بالتصميم والتخطيط والتنفيذ والإشراف على التنفيذ، وأيضاً القائمين على التشغيل لهذا الصرح الكبير، وأتمنى لكم جميعاً كل النجاح والتوفيق.