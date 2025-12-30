إعلان

نقابة الصحفيين تنظم دورة تدريبية في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي

كتب : مصراوي

04:05 م 30/12/2025

نقابة الصحفيين

القاهرة- أ ش أ:

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين برئاسة محمد سعد عبد الحفيظ عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة بعنوان «صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي.. أدوات المستقبل وتقنياته»، وذلك في إطار حرص النقابة على تطوير مهارات الصحفيين ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في مجال الإعلام.

وأوضح المركز - في بيان للنقابة اليوم الثلاثاء أن الدورة تُعقد لعدد محدود من المتدربين بأسبقية الحجز والسداد، وتمتد على مدار 24 ساعة تدريبية، موزعة على 12 جلسة تدريبية، بواقع جلستين يوميًا، ولمدة ستة أيام تدريبية تُقسم على أسبوعين، بواقع ثلاثة أيام في كل أسبوع .

ويتولى التدريب حسام مصطفى، المراجع اللغوي، ومدرب الصحافة والإعلام، حيث تتناول الدورة أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الصحفي والإعلامي، بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين وتعزيز قدرتهم على الإنتاج الإبداعي باستخدام التقنيات الحديثة.

وأشار المركز إلى أن التسجيل في الدورة متاح عبر الرابط التالي: هنا

