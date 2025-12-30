رئيس مجلس الشيوخ يؤكد متانة العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية

القاهرة- أ ش أ:

أكد المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية تعكس متانة الروابط وتوافق الرؤى تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

ومن جانبها، قدمت السفيرة فوزية زينل التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، مشيدة بعمق العلاقات المصرية البحرينية والدور المصري الداعم لمملكة البحرين والعالم العربي.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضى، والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغنى أمين عام مجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسرى المستشار القانونى لرئيس المجلس.