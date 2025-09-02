وزير الثقافة يبحث مع اليونسكو تطوير المتاحف وصون التراث الإفريقي

كتب- محمد شاكر:

عقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مع الدكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو في القاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمستشارين، إلى جانب ممثلين عن مكتب اليونسكو.

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو في مشروعات مستقبلية، حيث تم طرح عدد من المقترحات، من بينها:

- مشاركة اليونسكو بخبراتها ومتخصصيها في مؤتمر الإبداع والذكاء الاصطناعي الذي تعتزم الوزارة تنظيمه قريبًا.

- تقديم الدعم الكامل لمشاركة الوفد المصري في المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة (اليونسكو) في مدينة برشلونة خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2025.

- التعاون في تطوير المتاحف الفنية وتدريب العاملين بها.

- تفعيل دور أكاديمية الفنون المصرية بروما كمركز إشعاع ثقافي للتواصل مع أوروبا.

وفيما يتعلق بالتعاون مع القارة الإفريقية، شدد وزير الثقافة على أن مصر ماضية في أداء دورها المحوري بدعم مجالات الثقافة والفنون وصون التراث، موضحًا أن الشراكة مع اليونسكو تفتح آفاقًا لتعزيز التبادل الثقافي وإطلاق مبادرات للنشر الإفريقي ومشروعات مشتركة مع المؤسسات الثقافية بالدول الإفريقية.

وأكد أن الحضور الثقافي المصري في القارة يمثل امتدادًا لدور مصر التاريخي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الثقافية والتنمية المستدامة.

كما أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع اليونسكو في مختلف المجالات، بما يدعم الصناعات الثقافية والإبداعية ويعزز من ريادة مصر إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن الشراكات مع المنظمة تمثل إضافة مهمة للثقافة المصرية وتسهم في تعزيز حضورها على خريطة الثقافة العالمية.

من جانبها، أعربت الدكتورة نوريا سانز عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية، مؤكدة تطلع اليونسكو إلى توسيع هذا التعاون وتنفيذ مبادرات مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

