انتصار السيسي تشكر "ملك وملكة إسبانيا" على منحها "الوسام التكريمي"

10:30 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:

كتبت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "جلالة الملك فيليب السادس وجلالة الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، أتوجه إليكم بخالص الامتنان والتقدير للتكريم الكبير الذي تفضلتم بمنحي إياه".

وتابعت، "أن الوسام التكريمي الذي قدمتموه لي يمثل شرفًا رفيعًا يجسد عمق مشاعركم النبيلة، وأعتز بهذه اللفتة الكريمة وأحملها ببالغ التقدير والامتنان".

