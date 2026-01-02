أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على أغلب الأنجاء اليوم الجمعة.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد البرودة صباح الجمعة، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وجاءت خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة على النحو التالي:



- فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.