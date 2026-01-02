العمل: صرف 1.5 مليار جنيه لإعانة العمالة غير المنتظمة في 2025

كتب - محمد أبوبكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، الحصاد السنوي وأبرز محطات إنجازات الوزارة خلال عام 2025، مؤكداً أن العام المنصرم كان حافلاً بالإصلاحات التشريعية والمبادرات الميدانية التي استهدفت ترسيخ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتعزيز الأمان الوظيفي.

طفرة في رعاية العمالة غير المنتظمة

وكشف الوزير عن أرقام فى ملف دعم العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي المنصرف من الحساب المركزي لرعاية هذه الفئة نحو مليار و542 مليوناً و384 ألفاً و179 جنيهاً.

وأوضح جبران أن هذه المبالغ وُجهت لتوفير منظومة رعاية متكاملة شملت:

- الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة.

- صرف المنح الدورية في المناسبات المختلفة.

- صرف إعانات عاجلة في حالات الحوادث.

واستفاد من هذه الخدمات والمساعدات بشكل مباشر 214 ألفاً و364 عاملاً من المسجلين رسمياً.

توجيهات رئاسية بزيادة الدعم

وفي سياق متصل، أشار وزير العمل إلى أنه تفعيلاً للتوجيهات الرئاسية بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فقد تم رفع قيمة المنحة المقررة لكل عامل غير منتظم مسجل لدى قاعدة بيانات الوزارة لتصل إلى 1500 جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لهؤلاء العمال وأسرهم.

وأكد على أن وزارة العمل تضع نصب أعينها دائماً مصلحة العامل المصري كونه الركيزة الأساسية لعملية التنمية.