انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث توقعت تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد أنه يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.