كتب- محمد شاكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية- صور

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، السبت، إنه في إطار الحرص على تحقيق الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وردت إلى الأجهزة المعنية عدة شكاوى من سكان منطقة المريوطية – الهرم تفيد بوجود بعض النباشين الذين يقومون بترويع المارة باستخدام أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى تعديهم على الممتلكات العامة من خلال سرقة أجزاء من السور الحديدي والبلدورات الخاصة بالممشى السياحي بالمنطقة الي جانب فرز المخلفات بالطريق العام.

بعد أزمة "مرضى العيون".. جولة لمدير التأمين الصحي بمستشفى 6 أكتوبر

أجرى الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي جولة تفقدية داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، رافقه خلالها الدكتور سيد جلال مدير عام فرع القاهرة والقائم بالإشراف على المستشفى.

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر

قال بيان لوزارة الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تابع تقديم الرعاية الطبية العاجلة لعدد من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة.

الشرطة الإيطالية تدخلت.. زاهي حواس يتسلم مفتاح مدينة لاتينا

استقبلت عمدة مدينة لاتينا الإيطالية عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس في مكتبها، حيث قامت بمنحه مفتاح المدينة تكريمًا له ولمسيرته العلمية المتميزة في خدمة الآثار المصرية والترويج للحضارة المصرية القديمة حول العالم.