بعد أزمة "مرضى العيون".. جولة لمدير التأمين الصحي بمستشفى 6 أكتوبر

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي جولة تفقدية داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، رافقه خلالها الدكتور سيد جلال مدير عام فرع القاهرة والقائم بالإشراف على المستشفى.

وتأتي تلك الجولة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بعد أزمة المضاعفات الطبية التي أصابت عدد من مرضى العيون داخل المستشفى، وفقد بعضهم للبصر نتيجة عدوى داخل غرفة العمليات.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الهيئة مختلف أقسام المستشفى، واطمأن على انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول الخدمات المقدمة للمرضى والإجراءات المتبعة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية لهم.

كما تفقد أثناء الجولة مختلف أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة إلى المرضى حيث استمع سيادته إلى آرائهم واستفساراتهم وأكد لهم حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة.

ووجه "مصطفى" الفرق الطبية بالالتزام بتقديم رعاية صحية عالية الجودة لكافة المرضى، من خلال متابعة دقيقة لحالاتهم المرضية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى بشكل فعال، بهدف حماية المرضى والعاملين، وتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على رصد وتسجيل الحالات المرضية بدقة، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المحدثة، وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى، مثل التعقيم والتطهير، وتوعية المرضى والعاملين بأهمية الوقاية من العدوى، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة من قِبل الهيئة لتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان وصولها للمواطنين وفق أعلى معايير السلامة والجودة.