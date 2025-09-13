الشرطة الإيطالية تدخلت.. زاهي حواس يتسلم مفتاح مدينة لاتينا

كتب- محمد شاكر:

استقبلت عمدة مدينة لاتينا الإيطالية عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس في مكتبها، حيث قامت بمنحه مفتاح المدينة تكريمًا له ولمسيرته العلمية المتميزة في خدمة الآثار المصرية والترويج للحضارة المصرية القديمة حول العالم.

وشهدت قاعة المحاضرة حضورًا غير مسبوق، إذ امتلأت المقاعد بالكامل، بينما اضطر أكثر من 1000 شخص للبقاء خارج القاعة لعدم توفر أماكن إضافية.

وقد تدخلت قوات الشرطة لإيقاف حركة المرور وسط المدينة لتأمين موقع المحاضرة التي ألقاها الدكتور حواس، والتي تناول فيها أهم الاكتشافات الأثرية الحديثة في مصر، وقصصًا مثيرة من أعماله في سقارة ووادي الملوك.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة الدكتور زاهي حواس في إيطاليا، التي يقدّم خلالها سلسلة من المحاضرات حول كتابه الشهير "الرجل ذو القبعة"، بعد صدوره مؤخرًا بالإيطالية.

وقد شهدت جولاته السابقة في مدن مثل تورينو وفيرمو إقبالًا واسعًا يعكس الشغف الكبير لدى الشعب الإيطالي بالحضارة المصرية القديمة.

وأكد حواس في كلمته أن مصر تُهدي الشعب الإيطالي معرض كنوز الفراعنة باعتباره نافذة لتعزيز روابط الصداقة والتعاون الثقافي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الأثرية المصرية تظل محل إعجاب العالم بأسره، ومصدرًا للفخر لكل مصري.

يُذكر أن الدكتور زاهي حواس قد نال خلال الفترة الأخيرة عدة تكريمات دولية مرموقة، أبرزها اختياره عضوًا في الأكاديمية الأثرية بروما، إلى جانب سلسلة من المحاضرات التي قدّمها في كبرى المتاحف الأوروبية، ما يعكس مكانته كأحد أبرز الوجوه العلمية والثقافية في العالم.