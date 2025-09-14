ارتفاع الحرارة وظهور السحب وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأضافت أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس.