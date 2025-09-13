صور.. "مدبولي" يتفقد تطوير محيط المتحف الكبير والتمثال الجديد

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الجارية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح المتحف في نوفمبر المقبل.

في مستهل الجولة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال التطوير بما يليق بمكانة المتحف كأكبر صرح عالمي لعرض الآثار، وبما يعكس قيمته الحضارية والثقافية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير المنطقة المحيطة به لتكون واجهة حضارية وسياحية لمصر، بما يسهم في تحسين المشهد البصري وجذب مزيد من الحركة السياحية وتقديم تجربة استثنائية للزائرين.

وأوضح "مدبولي"، أن الحكومة أنجزت خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق المؤدية إلى المتحف ومنطقة الأهرامات، عبر إنشاء شبكة طرق ومحاور ضخمة تحقق التكامل بين المتحف والمواقع المحيطة به، بما يضمن مظهرًا حضاريًا متكاملًا يليق بالقيمة التاريخية والأثرية للمنطقة، ويوفر مختلف الخدمات للزائرين.

من جانبها، أكدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، أن الأعمال تُنفذ وفق أعلى معايير الجودة، وتشمل الطرق والميادين والأرصفة وأعمال الإنارة والتشجير وتنسيق الموقع واللافتات الإعلانية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين السيولة المرورية بالمحاور المؤدية للمتحف.

وخلال جولته، وقف رئيس الوزراء، عند منطقة "التمثال الجديد" بمدخل طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث تمت الإشارة إلى أن التمثال، الذي صممه الدكتور طارق صبحي استشاري المشروع، يمثل قطعة فنية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة بلمسات معاصرة.

وقد تم الانتهاء من أعمال الخرسانة وتركيب التمثال على قاعدته، وجارٍ الانتهاء من اللحامات وأعمال الرخام والإنارة، كما تم الانتهاء من زراعة النخيل بنسبة 100%.

وتفقد "مدبولي"، عددًا من المواقع الحيوية بالمنطقة، منها:

- منطقة نفق حازم حسن بميدان الرماية: حيث تم الانتهاء من رفع المخلفات، تركيب الإنترلوك، صب الخرسانة، وأعمال الإضاءة بنسبة 100%.

- ميدان الرماية: تم الانتهاء من الدهانات والإنترلوك وزراعة النخيل وشبكات الري، إلى جانب تركيب وحدات الإنارة بنسبة 100%.

- طريق الفيوم حتى الطريق السياحي: أُنجزت أعمال الدهان والإنترلوك والخرسانة، وزُرع النخيل والأشجار بنسبة 95%، مع تركيب لوحات الكهرباء بنسبة 80% ووحدات الإنارة بنسبة 90%.

- شارع مساكن الضباط: اكتملت أعمال الدهانات والإنترلوك، وتركيب محطات الانتظار والمقاعد وسلات المهملات، وزراعة النخيل والأشجار، فضلًا عن تركيب وحدات الإنارة ولوحات الكهرباء بنسبة 100%.

- المنطقة الخلفية للمتحف بجوار توسعات الطريق الدائري: تم الانتهاء من الدهانات، تركيب الإنترلوك والرخام، وزراعة الأشجار وشبكات الري، إلى جانب أعمال الإنارة بنسبة 100%.

- طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي: اكتملت أعمال الدهانات والتجميل وتركيب الإنترلوك والسور الكريتال بنسبة 98%، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال الكهرباء 95%.

وفي ختام الجولة، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، خاصة الإنارة والتشطيبات النهائية، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على إظهار المنطقة في أبهى صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها أمام العالم.

