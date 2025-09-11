توجيهات من وزير التموين في أول اجتماع مع القيادات الجديدة

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء مديريات التموين الجدد بمقر الوزارة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وتفعيل دور المديريات في تقديم الخدمات التموينية بكفاءة وشفافية.

حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وخالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، إلى جانب محمد الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وأكد وزير التموين أن حركة التنقلات الأخيرة التي شملت 14 قيادة في 11 محافظة، تأتي ضمن خطة الوزارة لتجديد الدماء ودعم الانضباط الميداني وتعزيز الرقابة على الأسواق. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن تطوير منظومة التموين وتيسير الخدمات على المواطنين.

ووجّه الوزير تكليفات مباشرة للمديريات تضمنت التواجد الميداني الدائم بين المواطنين، متابعة الأسواق والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وضمان انتظام صرف الخبز والسلع التموينية باعتبارها حقوقًا أصيلة للمواطن، مع رفع تقارير متابعة دقيقة بشكل دوري للوزارة.

وكرم وزير التموين، ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة السابق، الذي تم تكليفه بالعمل استشاريًا لقطاع بالدرجة الممتازة بديوان عام الوزارة، وذلك تقديرًا لعطائه وجهوده المخلصة في تطوير العمل وتحقيق إنجازات ملموسة.

وأكد الوزير، على ثقته في القيادات الجديدة، قائلاً: "نجاح مديري ووكلاء المديريات هو نجاح للوزارة بأكملها، ولن يتحقق ذلك إلا بالعمل الجاد والوجود الميداني الفعال لخدمة المواطنين".

من جانبهم، أعرب المديرون والوكلاء الجدد عن شكرهم وتقديرهم للوزير على ثقته ودعمه، مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ توجيهاته والعمل على تطوير المنظومة التموينية بما يتماشى مع تطلعات الدولة.

الحركة الجديدة للقيادات التموينية بالمحافظات شملت:

عبد الباسط عبد النعيم عبد الجواد مديرًا لمديرية تموين القاهرة.

شيماء سيد أحمد عمر وكيلاً لشؤون الرقابة بالقاهرة.

جمال عبد الرحيم القناوي مديرًا لمديرية تموين الإسكندرية.

السيد أحمد السيد حرز الله مديرًا لمديرية تموين الشرقية.

عنتر سعيد محمود عبد العال وكيلاً لشؤون التموين بأسيوط.

ناصر مصطفى السيد عفيفي وكيلاً لمديرية التموين بالغربية.

السيدة رجب السيد وكيلاً لمديرية التموين بالسويس.

أحمد عنتر خليفة وكيلاً لمديرية التموين ببني سويف.

جمعة علي عبد الحفيظ مديرًا لمديرية تموين الفيوم.

حلمي مصطفى أحمد زهري مديرًا لمديرية تموين المنيا.

سامح شبل عوض مديرًا لمديرية تموين الإسماعيلية.

ضياء الدين قنديل وكيلاً لمديرية التموين بالإسماعيلية.

محمد السيد موسى خير السوداني وكيلاً لمديرية التموين بكفر الشيخ.

