إسقاط الجنسية عن مصري بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

10:35 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا رقم 57 لسنة 2025 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عرفات محمد عيسى أبو زيد، من مواليد قنا بتاريخ 18/10/1981، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

